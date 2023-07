Ruim de helft minder nieuwbouwhuizen verkocht in eerste kwartaal

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in de eerste drie maanden van dit jaar hard teruggevallen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In het eerste kwartaal van 2023 ging het om 3000 transacties, een daling van ruim 52 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Nieuwbouwwoningen werden wel duurder. De gemiddelde prijs steeg 3,6 procent. De daling in het eerste kwartaal is sterker dan in het slotkwartaal van 2022. Toen daalde het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen met 50 procent op jaarbasis.

Makelaars zien in meer nieuwbouw een oplossing voor de doorstroming op de woningmarkt, zei branchevereniging NVM donderdag nog. Hoewel die organisatie de eerste tekenen van herstel zag in het tweede kwartaal, zijn er ook zorgen over de oplevering van nieuwbouwwoningen. Problemen zijn de trage verlening van vergunningen en lange procedures die vaak nodig zijn om te kunnen bouwen.

Woningeigenaren verkochten in het eerste kwartaal iets meer dan 40.000 bestaande woningen, 7,9 procent minder dan een jaar eerder. Volgens de berekeningen van het CBS daalden de prijzen met 0,7 procent. Het is voor het eerst sinds 2014 dat in een kwartaal de huizenprijzen op jaarbasis daalden, meldt het statistiekbureau.

De NVM meldde eerder al een veel hevigere daling van de huizenprijzen. Die cijfers zijn onvollediger, maar tegelijkertijd actueler. De organisatie baseert zich namelijk op het moment dat een koopcontract wordt ondertekend, waarmee ze twee tot drie maanden voorlopen op het CBS en het Kadaster.