Ruzie met de aannemer: ‘Leg zoveel mogelijk zwart-op-wit vast’

Het lijkt simpel: jij wilt iets verbouwen aan je huis maar weet niet hoe, dus huur je een aannemer in. Die aannemer doet zijn werk en aan het einde is iedereen blij. Toch blijft het aantal conflicten tussen aannemers en particulieren flink stijgen de afgelopen jaren. Wat veroorzaakt deze conflicten, en hoe kun je ze voorkomen?

Wie een aannemer inhuurt, verwacht kundig bouwwerk. En de aannemer verwacht een eerlijke prijs voor het verleende werk. Het lijkt niet ingewikkeld, maar toch liggen aannemer en opdrachtgever steeds vaker met elkaar in de clinch.

Vooral jonge huiseigenaren krijgen vaak met een conflict te maken, meldt juridisch dienstverlener ARAG. Het concern liet een onderzoek uitvoeren naar huiseigenaren tussen de 25 en 45 jaar, en concludeerde dat 63 procent van de 1036 ondervraagden tijdens of na het verbouwen van hun woning met een geschil te maken kreeg.

Zet afspraken op papier

,,Er zit veel overlap tussen deze leeftijdsgroep en de groep starters die hun eerste woning kopen”, stelt Evert Franken, woordvoerder van ARAG. ,,Dat is ook deels de reden waarom wij voor deze groep gekozen hebben.” Wie voor het eerst iets laat verbouwen, heeft logischerwijs nog weinig ervaring daarmee. Gevolg is ook dat deze mensen vaak niet goed weten wat hun rechten zijn. Vooral wanneer de kosten na de verbouwing hoger uitvallen dan verwacht, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden niet goed weet waar zij juridisch staan.

,,De conflicten zijn verschillend van aard”, legt vastgoedrechtspecialist Sander Harpman van ARAG uit, ,,maar het onderliggende probleem dat sterk overheerst is dat mensen slecht geïnformeerd zijn en de gemaakte afspraken niet of onvoldoende nauwkeurig vastleggen.”

Wat absoluut niet meehelpt, is dat een derde van alle ondervraagden genoegen nam met een mondelinge overeenkomst. Dat is volgens Harpman geen goed idee: ,,Vaak is alles voordat de verbouwing begint nog rozengeur en maneschijn. Toch moet je je ook realiseren dat er problemen kunnen ontstaan. Het is daarom aan te raden om gemaakte afspraken altijd zwart-op-wit te hebben.”

Het advies van Harpman is dan ook om alle communicatie en afspraken met je aannemer schriftelijk vast te leggen en foto’s van schade en gebreken te maken. Is de aannemer al begonnen maar staan er geen afspraken op papier? ,,Zorg dan dat je de gemaakte afspraken zelf zo spoedig mogelijk bevestigt per email met de aannemer. Bij voorkeur zo gedetailleerd mogelijk.”

Gaat het toch fout? Blijf dan in gesprek, adviseert Harpman. ,,Geef de aannemer tijd en gelegenheid om gebreken zelf op te lossen.” Natuurlijk helpt het mee als je jouw zaak extra gewicht kan geven, bijvoorbeeld met de betaling: ,,Heb je nog niet de gehele aanneemsom betaald en ben je (nog) niet tevreden over de werkzaamheden? Betaal dan het overige gedeelte nog niet. Zo kun je afdwingen dat de werkzaamheden naar tevredenheid worden afgemaakt of hersteld.”

Krappe woningmarkt

De cijfers van ARAG komen niet uit het niets. Juridisch dienstverlener DAS maakte eerder al bekend dat het aantal verbouwconflicten in 2021 was verdubbeld ten opzichte van 2020. Sterker nog, volgens DAS neemt het aantal de afgelopen jaren gestaag toe. In 2014 noteerde de juridisch dienstverlener slechts 936 conflicten. Vorig jaar waren het er ruim 4000.

Bij Achmea is die stijging minder hoog, al noteert ook Achmea Rechtbijstand een flinke toename: 3155 juridische hulpvragen hadden vorig jaar betrekking op een ruzie met de aannemer. Dat zijn er tien procent meer dan dat de juridisch adviseur in 2017 ontving.

Maar waarom krijgen steeds meer aannemers en huiseigenaren ruzie? Franken heeft twee aannames voor de resultaten van het onderzoek: ,,Ten eerste zullen mensen, door drukte bij aannemers, sneller geneigd zijn om met zogenaamde ‘beunhazen’ in zee te gaan om de klus toch snel te klaren. Ten tweede is het ook aannemelijk dat meer mensen besluiten om hun huidige huis te verbouwen in plaats van een nieuwe woning te kopen, vanwege de pandemie, de inflatie en de hoge huizenprijzen.”

