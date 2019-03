Saai en sfeerloos nieuwbouwhuis? Zo geef je de boel karakter

Ikea-meu­bels gespot in onder meer Sex Education, La Casa de Papel en Homeland

14 maart Ikea is misschien wel de meest bekende meubelzaak ter wereld. In bijna alle huishoudens staat wel een Ikea-kast of -accessoire en ook decormakers weten de Zweedse gigant te vinden. Istagram-account ikeastuffontv maakt screenshots van bekende tv-series en weet wonderbaarlijk goed het product in de catalogus te vinden.