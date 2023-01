Samen een huis gekocht en dan uit elkaar: welke opties heb je voor je hypotheek?

Bij een verhuisregeling, of een meeneemregeling, kun je je hypotheek meeverhuizen naar een nieuwe woning. Bij de meeste geldverstrekkers kan maar één van de twee die regeling krijgen. Maar uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep, een onafhankelijke adviesorganisatie, blijkt dat het meenemen voor negen van de tien doorstromers interessant zou zijn vanwege de hoge hypotheekrente. ,,De reden dat dit vaak niet kan, is dat de systemen van geldverstrekkers hier niet op ingericht zijn", zegt Oscar Noorlag, hypotheekexpert bij Van Bruggen.

Oké, maar dan blijft één van de twee toch in het huis wonen? Noorlag: ,,Degene die verhuist naar een andere koopwoning zal dan graag de helft van de hypotheek met de lage hypotheekrente willen meeverhuizen. Maar dit is bij de meeste geldverstrekkers niet mogelijk. Kan het wél, dan moet de in het huis blijvende partner voor zijn of haar deel van de hypotheek een nieuwe hypotheek afsluiten tegen de hogere hypotheekrente van nu.”

Je ex uitkopen

Blijft de ene achter in het huis, dan moet diegene de ander wel vaak uitkopen. Die is natuurlijk ook voor de helft eigenaar van het huis. Zeker als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt (check de koopakte of het samenlevingscontract voor wat jullie hebben afgesproken).

De bank beoordeelt dan de hypotheek en het inkomen van de achterblijver opnieuw, om te checken of hij of zij de lasten in zijn of haar eentje kan dragen.

Voorbeeld Stel: een man en een vrouw hebben een huis met een waarde van 600.000 euro en een hypotheek van 400.000 euro. De rente staat nog vijftien jaar vast, voor twee procent. Hun relatie eindigt en geen van beiden kan de hypotheeklasten alleen dragen. Ze verkopen het huis en willen allebei een appartement kopen van 350.000 euro. Beiden willen graag de lage hypotheekrente meenemen. Zij hebben allebei een hypotheek nodig van 250.000 euro en kunnen een ton overwaarde van het oude huis inleggen. De nieuwe hypotheek is dan opgebouwd uit de meeneemhypotheek van 200.000 euro tegen een rente van twee procent voor nog vijftien jaar vast én een nieuw deel van 50.000 euro, tegen de huidige hogere hypotheekrente van 4,3 procent (tien jaar vast). Maar het probleem is dat de geldverstrekker de hypotheek en de rente maar met één persoon laat meeverhuizen. Dat betekent dat één ex-partner een hypotheek van 250.000 euro mee kan verhuizen tegen die twee procent. De andere ex-partner moet een volledig nieuwe hypotheek afsluiten van 250.000 euro tegen een rente van 4,3 procent. Gevolg: de andere ex-partner kan minder lenen of moet hogere maandlasten ophoesten.

Noorlag: ,,Ex-partners blijven noodgedwongen samenwonen omdat ze door de gestegen hypotheekrente geen kant op kunnen. Scheiden is al vervelend genoeg. Als ook het meenemen van de lage rente een discussiepunt blijft, krijgen we nog meer langdurige vechtscheidingen. Dat is voor niemand wenselijk.” Hij pleit ervoor dat geldverstrekkers hun verhuisregeling rondom scheiding aanpassen.

Veel verschillen per geldverstrekker

Want dat verschilt nogal per geldverstrekker, aldus Vereniging Eigen Huis (VEH). Die meldt dat je bij sommige geldverstrekkers de rente helemaal niet mag meenemen. Bij sommigen kan inderdaad één iemand de rente meenemen en bij weer andere verstrekkers kunnen beide exen profiteren van hun oude hypotheek. Vergelijker Independer raadt aan een hypotheekadviseur in te schakelen, omdat ‘er een hoop te regelen is rondom je hypotheek als je gaat scheiden’.

Sowieso komt er veel kijken bij het meenemen van je hypotheek, schreef deze site eerder. ,,Dat komt vooral omdat de voorwaarden van de regeling door alle geldverstrekkers anders en op verschillende plekken zijn beschreven”, besluit Noorlag.

