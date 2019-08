‘Scheiding komt te weinig aan bod in hypotheekgesprekken’

11 procent van de gescheiden Nederlanders zegt dat de adviseur wel over relatiebeëindiging is begonnen, maar dat de gevolgen verder niet aan bod zijn gekomen. De rest laat weten dat het onderwerp niet is benoemd of zegt het zich niet meer te herinneren (39 procent weet het niet meer). De enquête had in totaal 1000 respondenten.

‘Veel te laag’

Het percentage adviesgesprekken waarin scheidingen uitgebreid aan bod komt is in ieder geval veel te laag, vindt directeur Ellen Hensbergen van MUNT Hypotheken, een zelfstandige hypotheekverstrekker met ongeveer 60.000 uitstaande leningen. ,,Er is werk aan de winkel, want de risico's van een relatiebeëindiging kunnen de hoogte van de hypotheek beïnvloeden. En we weten dat een op de drie huwelijken stukloopt.”



Daarnaast is het belangrijk dat klanten weten wat de consequenties zijn van een scheiding voor de hypotheek, vindt Hensbergen. ,,Een scheiding brengt al zoveel emotionele schade mee. Als je dan ook nog in onzekerheid zit over of je bijvoorbeeld in je huis kunt blijven wonen, dan geeft dat nog meer stress en problemen.”

Quote Er is werk aan de winkel, want de risico's van een relatiebeëindiging kunnen de hoogte van de hypotheek beïnvloeden Ellen Hensbergen, directeur MUNT Hypotheken

Voor adviseurs is er natuurlijk wel een zekere drempel om over een toekomstige scheiding te beginnen. ,,Een koppel is verliefd en een gesprek over samenwonen en een huis is vooral gezellig. Ik snap dat adviseurs dan liever niet te veel willen praten over een relatiebeëindiging. En voor de klanten zelf geldt dat ze er natuurlijk niet vanuit gaan dat het ooit zover komt.”

Standaard

Ook NHG-bestuurder Carla Muters roept adviseurs op het onderwerp hoger op de agenda te zetten. ,,Het is wenselijk om scheiden en de mogelijke gevolgen daarvan standaard aan bod te laten komen in een adviesgesprek”, zegt Muters. ,,Het bespreken van de mogelijke consequenties kan onprettig voelen. De adviseur speelt hierin een cruciale rol. Hij kan dit belangrijke onderwerp vanuit een neutrale adviesrol ter sprake brengen.”

Uit de enquête blijkt verder dat slechts 23 procent van de respondenten een hypotheekadviseur heeft geraadpleegd toen de relatie werd beëindigd. ,,Het is wel verstandig om terug te gaan naar de tussenpersoon die je aan de hypotheek heeft geholpen”, zegt Hensbergen van MUNT. ,,Het is dan fijn als je als echtpaar al helder hebt of een van de twee in het huis wil blijven wonen.” De adviseur moet dan berekenen of de hypotheek door één persoon is te dragen. Lukt dat niet, dan is te onderzoeken of het met alimentatie of misschien een schenking van ouders wel mogelijk is.

Quote Het bespreken van de mogelijke consequen­ties kan onprettig voelen. De adviseur speelt hierin een cruciale rol Carla Muters, bestuurder NHG

,,We zien dat de mogelijkheden groter zijn als een koppel al vóór de hypotheekverstrekking heeft nagedacht over de consequenties en daar z'n keuzes op baseert. Uit het hypotheekgesprek zou dan bijvoorbeeld kunnen komen dat een hypotheek van vijf ton wel mogelijk is, maar dat het slimmer of minder risicovol is om het op vier ton te houden. Dan zijn de gevolgen bij een eventuele relatiebreuk minder ingrijpend.”

Beheertraining

Om adviseurs te informeren over de mogelijkheden, heeft NHG een training ontwikkeld. Daar worden de belangrijkste mogelijkheden en ontwikkelingen getoond om consumenten te kunnen ondersteunen, zodat adviseurs volledig op de hoogte zijn van de opties.

Ook een hypotheekverstrekker kan vaak veel meer betekenen dan mensen denken. ,,MUNT Hypotheken heeft tegenwoordig een team dat er speciaal op is gericht om mensen bij te staan indien de financiële situatie ingrijpend is gewijzigd”, zegt Ellen Hensbergen.