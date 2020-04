‘Sierlijsten op het plafond geven in één klap sfeer en karakter’

Nou ja, klussen is ook een interpretatie van thuiswerken. Je hebt geen reistijd, je zit toch thuis, de lente is begonnen en de zomertijd is ingegaan, dus het kriebelt. Misschien zie je, nu je zo veel in je huis zit, dat je woning nog niet zo gezellig is als je graag zou willen. Of dat je nog wat puntjes op de i kunt zetten. Heb je bijvoorbeeld weleens gedacht aan plafondsierlijsten? Die kunnen absoluut de kers op de taart zijn en in één klap sfeer en karakter aan een ruimte geven.