Slaapkamer van Inger en Yvar is na kleine make-over geen logeerkamer meer

De verbouwing is goed gelukt, al was het een stressvolle periode, maar als Inger de slaapkamer laat zien is trots toch niet het eerste woord dat haar te binnenschiet. ,,Het is wit en een beetje saai. Dat is zonde. We slapen hier en zijn hier graag samen, maar er ontbreekt nog wat. Nu lijkt het eerder een logeerkamer”, zegt Inger in deze aflevering van de videoserie vtwonen De Stijl van Eva.