Slecht werkende kachel wordt woonbooteigenaar bijna fataal

Hulpdiensten

Nadat de man met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd deed de brandweer verschillende metingen in de woonboot. Daaruit bleek dat de koolstofmonoxide vrijkwam uit een slecht werkende kachel in de kajuit.

Soortgelijk incident

In februari vond een soortgelijk incident plaats op een woonboot in Rutten. Daarbij werden meerdere mensen onwel door een koolstofmonoxidevergiftiging.

Volgens woordvoerder Venema is het belangrijk om de symptomen van een vergiftiging van koolstofmonoxide snel te herkennen. ,,Aan misselijkheid en hoofdpijn kun je het herkennen. Ook is een koolstofmonoxidemelder belangrijk om te hebben.”

Koolmonoxide ‘sluipmoordenaar’

De brandweer waarschuwt op z’n site voor de ‘sluipmoordenaar’ koolmonoxide. e ziet of ruikt het niet maar wanneer je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging. Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis. Het kan ontstaan door:

- Een verkeerd geïnstalleerd, kapot of slecht werkend verbrandingstoestel: kachel, geiser, cv of combiketel. Het risico van een koolmonoxidevergiftiging wordt nog veel groter als het verbrandingstoestel in een kleine, slecht geventileerde ruimte staat. Bijvoorbeeld op een boot, in een caravan of in een kleine doucheruimte.

- Niet goed geïnstalleerde of beschadigde afvoer- en schoorsteenkanalen als gevolg van lekken in afvoerbuizen en schoorsteenkanalen of aansluitingen en gebrekkig onderhoud van de afvoerkanalen.

- Verkeerde stookgewoonten, bijvoorbeeld door kachels en open haarden te gebruiken als allesbranders.