Somber gestelde Kopen Zonder Kijken-stel in de wolken met hun gloednieuwe stulpje

Een ding was voor presentator Martijn Krabbé zeker: de toekomstige nieuwe woning van Jaap en Jessica zou altijd een verbetering zijn ten opzichte van hun oude benedenwoning in Den Haag. Het huisje telde slechts vijftig vierkante meter met een slaapkamer, een woonkamer en een eetkamer. De nood om een nieuw huis te vinden was hoog, want zoontje Teun sliep uit gebrek aan ruimte in de eetkamer. ,,De ruimte is echt heel klein en beperkt. Met vrienden eten zit er niet meer in, want Teun ligt dan al op bed dus dan kunnen we hier niet zitten”, legde Jessica sipjes uit.



Waarom de twee dan nog niet eerder een huis kochten? ,,Of we waren te laat, we werden overboden of we hadden meer geld nodig dan we te besteden hebben.” Die tegenslagen zorgden ervoor dat Jessica en Jaap nog weinig hoop hadden in het vinden van hun droomhuis. Toen ze hun wensen aan het team van Kijken Zonder Kopen voorlegden (minimaal drie slaapkamers, verdubbeling van de woonruimte, een tuin, een ‘lekkere woonkeuken’ én veel lichtinval) werd al snel duidelijk dat het een moeilijke klus zou worden. Bovendien gaf Jessica de voorkeur aan een woning in de buurt van een snelweg in verband met haar werk als stewardess. ,,Wat je koopt in deze prijsklasse kun je rustig nog voor 75.000 euro vertimmeren”, waarschuwde bouwkundige Bob Sikkes het stel alvast. Daarop bond Jessica wat in. ,,Het is wel heel krap. Misschien sluit het budget niet zo goed aan op wat we willen.”