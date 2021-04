Spanplafonds zijn in een dag gemonteerd en schelen veel rotzooi

Grote kans dat er bij het woord spanplafond niet per se een belletje gaat rinkelen. Het verlaagde plafond bestaat al decennialang, maar is de afgelopen jaren beduidend vaker bij mensen thuis te vinden.

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om een plafond dat je onder het bestaande plafond kunt laten spannen. Het spanplafond is gemaakt van een fijn geweven kunststof doek en moet de uitstraling hebben van een egaal en glad gestuct plafond. Het is natuurlijk nooit het echte werk, maar het concept is de afgelopen jaren absoluut mooier geworden, is de algemene conclusie na een uitgebreide belronde met architecten.

Dat vindt ook Jacqueline Vink, van Jacqueline Vink interieur- lichtontwerp. ,,Het is naar mijn idee stukken moderner en strakker vergeleken met een paar jaar geleden. Hetzelfde geldt voor de verlichting die wordt toegepast.’' Een spanplafond kun je tegelijkertijd mooi afwerken met onder andere verlichting en ventilatieroosters.

Nieuwbouw

Coen Reijnen, mede-eigenaar van SPANdesign, een leverancier van spanplafonds, deed veel werk voor de professionele markt. Al merkt hij sinds twee jaar een verschuiving. ,,Wij komen nu veel bij de mensen thuis. Met name in nieuwbouwwoningen. Plafonds zijn daar vaak gemaakt van kanaalplaten. Die worden aan elkaar bevestigd, wat gepaard gaat met v-naden. Mensen willen dat soort onregelmatigheden vaker wegwerken.’’

Een spanplafond betekent dat je een paar centimeter aan hoogte verliest. Afhankelijk van welk type verlichting je kiest, is dat zo’n vier tot tien centimeter, weet Reijnen. ,,Een voordeel: ,,de bekabeling van je spots werk je netjes weg onder het spanplafond’’, vertelt hij. Ook Vink vindt dat een plus, máár denk wel na over het plaatsen van je spots’’, tipt zij. ,,Je kunt het spanplafond niet achteraf bijwerken.’’

Snelheid

Een veelgenoemd voordeel is de akoestiek. ,,In de tijd van mijn ouders zag je nog weleens dikke gordijnen, harde vloeren en veel meubilair’’, vertelt Reijnen. ,,Tegenwoordig is een minimalistische stijl populair.’’ Om galm en echo tegen te gaan kiezen mensen vaker voor een spanplafond van speciaal akoestisch materiaal. Nadeel: het is ietsje prijziger dan het gewone spanplafond.

Stuc- en verfwerk kunnen huiseigenaren doorgaans ervaren als een intensieve klus. ,,Wat ik een voordeel vind van een spanplafond is dat je het huis niet hoeft leeg te halen.’’ Het is daarom ideaal bij een renovatieproject, denkt Vink. Het aanbrengen gaat bovendien gepaard met weinig rommel en je bent relatief snel klaar. ,,Het plafond inclusief verlichting hangt binnen een dag.’’

Monteren

Het monteren zou je zelf kunnen doen, beweren sommige online klussites, maar dan moet je heel handig zijn. Het wordt door leveranciers nadrukkelijk afgeraden. Ook interieurontwerper Vink denkt er zo over. ,,Een spanplafond is een hele opgave, je verwacht goede kwaliteit. Ik heb het werk gezien in de praktijk, en ik kan me niet voorstellen dat een doe-het-zelver dit kan.’’

Niet onbelangrijk: de kosten. De meeste installateurs werken de doeken van Clipso of Pameco. Per vierkante meter moet je bij een niet akoestisch plafond denken aan tachtig tot honderd euro, volgens Reijnen. ,,Dat is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal hoeken en spots.’’

Bij Gamma en Karwei heb je spanplafonddoeken verkrijgbaar van het merk Cando, voor 28 euro per vierkante meter. De vraag is in hoeverre je inlevert op kwaliteit. ,,Op een goed spanplafond kun je staan, zonder dat die indeukt, en heb je geen zorgen over waterschade en scheuren’’, eindigt Reijnen.

