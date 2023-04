Starters slaan toe op dalende huizenmarkt

Jarenlang waren starters kansloos op de huizenmarkt. Ze moesten fiks overbieden en vaak kan alleen met forse financiële steun van de ouders de stap op de koopmarkt gezet worden. Maar het tij is gekeerd. Starters hoeven niet meer te overbieden, er is zelfs weer ruimte om te onderhandelen over de vraagprijs. En doordat gemeenten zelfbewoningsplicht invoeren, zijn er ook minder beleggers die de prijs opdrijven. Tel daar de almaar dalende huizenprijzen bij op en het ziet er steeds rooskleuriger uit voor starters, stelt de hypotheekbemiddelaar.

Alleen de gestegen rente leek roet in het eten gooien, maar uit berekeningen van De Hypotheker blijkt dat niet zo te zijn. Ondanks de hogere hypotheekrente kan het zijn dat de starter netto iets goedkoper uit is omdat hij minder hoeft te lenen voor hetzelfde huis.

,,Huizenkopers hebben bijna twee keer zo veel keuze uit aangeboden huizen en overbieden bij aankoop van een woning is vaak niet meer nodig. Hoewel zij door de gestegen hypotheekrente minder kunnen lenen, krijgen jongvolwassenen steeds vaker een voet tussen de deur. Terwijl jonge huizenkopers in hun zoektocht naar een betaalbare woning nog obstakels op hun weg vinden, wijzen verschillende signalen erop dat het tij begint te keren,’’ stelt de Hypotheker.

De gemiddelde verkoopprijs daalde vergeleken met vorig jaar met 8 procent en het gemiddelde hypotheekbedrag met 9 procent. En dat merken de hypotheekadviseurs. Bij De Hypotheker was het aantal hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal 8 procent hoger dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Volgens economen van de grote hypotheekverstrekkers blijven de huizenprijzen dit jaar dalen.

Vooral de laatste maanden gaat het hard. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning onder huizenkopers tot 35 jaar is in het eerste kwartaal met bijna een kwart toegenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Met name in de Limburg (+56 procent), Gelderland (+51 procent) en Overijssel (+40 procent) nam dit aantal sterk toe.

Het aanbod van starterswoningen stijgt. Beleggers verlaten het toneel niet alleen vanwege de zelfbewoningsplicht maar ook omdat voor hen de overdrachtsbelasting is verhoogd. Bovendien heeft woonminister Hugo de Jonge plannen om de huren te reguleren. Hij broedt op een maximale huurprijs voor vrijesectorhuur, waardoor er mogelijk meer huurwoningen worden verkocht omdat ze onvoldoende rendement gaan opleveren. Een deel daarvan is betaalbaar voor starters.

Goed nieuws dus voor jonge tweeverdieners. Vergeleken met afgelopen jaren hebben zij veel meer kans om een woning te bemachtigen. Tegelijkertijd benadrukt De Hypotheker dat er nog steeds sprake is van krapte op de huizenmarkt.

Per saldo is de positie van de starter afgelopen jaar redelijk stabiel gebleven, concludeert De Hypytheker maar de nabije toekomst ziet er gunstig uit.. Lees bij ‘starter’ overigens een werkend stel jonger dan 35 jaar. ,,De positie van single starters is onveranderd, een huis kopen is voor hen nog steeds heel lastig,’’ zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker.