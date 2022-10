Stel breidt tuin van woning uit zodat kinderen met autisme meer ruimte hebben: ‘Dit mag helemaal niet’

Schoonmaakvideo’s en huis­houd-hacks: Isabelle motiveert mensen om te poetsen op ‘CleanTok’

TikTok heeft vele kanten. Je vindt er dansjes, playbackvideo’s en kookfilmpjes, maar ook steeds meer schoonmaakvideo’s. Onder de noemer ‘CleanTok’ laten TikTokkers zien hoe ze hun huishouden doen. Een trend die begon in Groot-Brittannië, maar inmiddels ook naar Nederland is overgewaaid. Isabelle Barten (36) was een van de eersten die in ons land met poetsdoek en camera aan de haal ging. Haar video’s worden inmiddels tien- tot honderdduizenden keren bekeken.

18 september