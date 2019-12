Strijd om de thermostaat: vrouwen zetten thuis verwarming stiekem hoger

Het is vast een bekende situatie voor iedereen die samenwoont: de een wil de verwarming in de winter op standje strandvakantie en de ander vindt de hitte juist verstikkend. Stelletjes hebben geregeld onenigheid over de temperatuur in huis, blijkt uit een enquête. Wetenschappelijk onderzoek onderbouwt de verschillen in temperatuurbeleving.

Volgens de enquête in opdracht van Offerteadviseur (1068 deelnemers) heeft 48 procent van de Nederlandse koppels weleens woorden over de verwarming. Van alle ondervraagden met een relatie maakt 40 procent afspraken over de temperatuur in huis.



Saillant detail is dat een aanzienlijk gedeelte zich niet aan die afspraken houdt. Zo zet maar liefst 21 procent van de ondervraagden de thermostaat weleens stiekem hoger, zonder dat de partner het doorheeft. Vrouwen zijn daartoe eerder geneigd dan mannen: 26 tegenover slechts 17 procent.

Grote individuele verschillen

Dat verschil is goed verklaarbaar, want vrouwen hebben het eerder koud dan mannen, beaamt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid aan de Universiteit Maastricht. ,,Er zijn grote individuele verschillen, over het geheel genomen. Maar ook zeker een verschil tussen mannen en vrouwen, waarbij vrouwen het vaker koud hebben.”

Naar de sociale interactie in huis heeft Van Marken Lichtenbelt minder onderzoek gedaan, maar hij heeft wel een interessante boodschap voor iedereen die zich stoort aan thermostaatdraaiende partners. ,,Om te beginnen is het goed om te beseffen dat er dus grote individuele verschillen in lichaamsbouw en fysiologie zijn en dat het niet alleen aan de beleving ligt. Wat daarnaast goed is om te weten, is dat je kunt wennen aan andere temperaturen. Sterker nog: het is gezond om de temperatuur te laten variëren in je omgeving.”

Temperatuurtraining

Hoe dat zit? Een lichaam moet werken als het van een warme omgeving naar een wat koudere omgeving gaat. De bloedsomloop verandert mee. Af en toe in de kou zitten is goed voor de glucosehuishouding. Je doet dan aan ‘temperatuurtraining’.

,,De contrasten worden vaak als prettig ervaren en maken ons als mens minder kwetsbaar voor extreme temperaturen”, aldus de hoogleraar. ,,Met name op kantoren zien we vaak dat de temperatuur altijd hetzelfde is. Of het nu warm of koud is buiten. Het zou beter zijn om met het weer buiten mee te bewegen. Als het buiten kouder is, mag het thuis ook best wat kouder zijn. Dat is niet alleen goed voor de energierekening en het milieu, maar dus ook voor de gezondheid.”