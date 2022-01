Trees woonde 1,5 jaar in hotel vanwege huurhuis vol schimmel, nu moet ze 11.000 euro betalen

Toen Trees in 1996 haar huidige woning aan het Westeinde kreeg, was ze dolgelukkig. Het was weliswaar een oud pand, maar het had twee kamers, een tuin en lag midden in het centrum van Den Haag. In 2007 zag ze echter op verschillende plekken vocht in de muren. ,,De gevel bleek niet waterdicht. Op de muur in de woonkamer kwam een heel grote plek.’’ Ook in de slaapkamer ging het mis. ,,Tegen deze muur stond mijn bed’’, laat de Haagse zien. ,,Die was het ergste van allemaal. Die was zo nat.’’