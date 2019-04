Trendbreuk: minder hypotheken voor starters op de huizenmarkt

inspiratie Het huis lentefris: zeven ideeën met een pot verf

8 april Het voorjaar is traditioneel het moment om het interieur een opfrisbeurt te geven. Deze lente kan een nieuw kleurtje voor de muren absoluut op het to-dolijstje, want het traditionele wit is niet meer in de mode. Zeven ideeën ter inspiratie voor een kleurtje in het interieur.