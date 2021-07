Tuinbranche Nederland wil groenere tuinen: 10 vierkante meter erbij maakt gebied als de Veluwe

Veranderingen in dertig jaar Horstra zegt enorm te zijn geschrokken van het onlangs uitgelekte rapport van de Verenigde Naties , waarin staat dat klimaatverandering het leven op aarde in de komende decennia fundamenteel verandert, zelfs als mensen de uitstoot van broeikasgassen die de planeet opwarmen kunnen temmen. Veel veranderingen worden de komende dertig jaar al merkbaar met het verdwijnen van bepaalde dieren en planten, door meer epidemieën, meer overstromingen, meer droogte en meer massale sterfte als gevolg van hittegolven. ,,We zullen dus naar groenere tuinen moeten, onszelf beter moeten voorbereiden op heftige regenbuien en er alles aan doen om biodiversiteit in de tuin te beschermen”, zo redeneert Horstra.

Wat is een groen klimaatplein?

De groene klimaatpleinen moeten volgens de brancheorganisatie aan een aantal voorwaarden voldoen: ze beslaan zo'n 30 vierkante meter en er wordt om te beginnen informatie gegeven over water: hoe kun je het opvangen en bewaren? Ten tweede is er aandacht voor de levendige tuin: hoe krijg je meer vogels, vlinders en bijen in de tuin? Ten derde moet er advies mogelijk zijn over groene daken: wat doet het en hoe vraag je het aan? En als laatste is er informatie aanwezig over het verwijderen van tegels. ,,Er is altijd een medewerker in de buurt om vragen te beantwoorden, maar er is ook een QR-code naar een website met informatie over deze thema’s”, aldus Brenda Horstra.