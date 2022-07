Typisch Nederlands: 'Ontroerend als mensen met zoveel toewijding hun voortuin verfraaien’

Fors meer aanbod koopwonin­gen, maar prijzen blijven voorlopig hoog

Het aanbod te koop staande woningen groeit snel in Nederland. In het tweede kwartaal stonden er 54 procent meer huizen te koop dan in de eerste drie maanden van het jaar. Makelaarsvereniging NVM noteert wel weer een huizenprijsstijging van 3,5 procent naar gemiddeld 448.000 euro van alle verkochte bestaande woningen.

7 juli