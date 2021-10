Urgentiebureaus maken steeds meer misbruik van wanhopige woningzoekenden: hier moet je op letten

Docent Piet deelt zijn Tilburgse rijtjes­huis met zes studenten wegens kamerte­kort

5 oktober Het vinden van een kamer is voor veel studenten een onmogelijke opgave. Vooral internationale studenten hebben het er moeilijk mee. De één woont noodgedwongen in een hotel, de ander op een camping. Hogescholen en universiteiten zijn dan ook hard op zoek naar mensen die hen onderdak willen bieden. Mensen zoals Piet van Beurden, docent aan Fontys Hogescholen. Hij nam zes studenten in huis.