Van bankloze woonkamer naar enorme zitkuil: 'Dit heb ik nog nooit gezien'

make-overHet nieuwbouwhuis van Tessa en Veljko uit De Meern miste warmte én een bank. Het SBS-programma Weer verliefd op je huis kwam langs om sfeer te maken. ,,Ik ben al in veel huizen geweest voor dit programma, maar heb nog nooit een huis zonder bank gezien”, zegt presentator Kees Tol verontwaardigd in de aflevering die gisteren bijna 600.000 kijkers trok.

Het echtpaar woont in een nieuwbouwhuis met een pittoreske uitstraling en heeft twee dochters. Het is vooral Tessa's wens om de kamer licht en fris te houden met veel ruimte. Ze houdt van ‘groene en echte, pure materialen'.



Voor Veljko is het allemaal te licht, te blij, te zacht en te vrouwelijk wat zijn partner mooi vindt. Met drie vrouwelijke huisgenoten zoekt hij voor zijn werkkamer op zolder wat meer zijn eigen smaak op: oude Engelse meubels, een donkere wand en een kleine bank. Beiden laten overigens wel weten dat ze graag een bank in de zitkamer zouden hebben om op neer te kunnen ploffen. Dat ze vóór de make-over soms op de grond zaten om televisie te kijken was toch niet helemaal comfortabel.

Probleem van de twee is dat hun smaken zo erg verschillen, dat ze er zelf niet uitkomen hun woning leuk in te richten. Het is niet dat ze het nooit geprobeerd hebben. Op de koelkast hangen met magneten zelfs allerlei tekeningen en plaatjes van meubels, bedoeld om richting te geven aan het proces.

Wit, wit en nog eens wit

Hoe het huis een wat meer volwassen uitstraling kan krijgen? Die vraag moet stylist Marianne Luning beantwoorden. ,,Ik heb veel meegemaakt, maar geen bank in zo'n grote woonkamer, dát is nieuw”, zegt Marianne als ze binnenkomt. ,,Ik zie alleen maar wit, wit en nog eens wit. Volgens mij is het probleem niet dat ze geen smaak hebben, maar ze durven niet op elkaars tenen te trappen en zijn te lief voor elkaar. Ik ga de werkkamer naar beneden halen en ook plek voor Tessa en de kinderen creëren”, belooft Marianne. ,,Het wordt een complete gezinswoning.”

Volledig scherm Styling Marianne Luning. © Fotografie Sonja Velda

Hoe Marianne de twee bij elkaar heeft gebracht? ,,De diepgang van Veljko en de poederdoos van Tessa gaan in de blender”, klinkt het vooraf nog wat cryptisch. Maar de uitwerking laat zien wat ze bedoelt. De smaak van Tessa is letterlijk op de muur gecombineerd door te werken met lambrisering en verschillende hoeken met een eigen identiteit. ,,De plek waar beide smaken bij elkaar komen is de lange wand met lambrisering. Donker en licht boven elkaar.” Geen concessies dus, maar beide smaken bij elkaar.

Volledig scherm Styling Marianne Luning. © Sonja Velda

Die combinatie is ook doorgetrokken naar de gang en de trap. De trap is donker, heeft zowel een chique als een stoere uitstraling. De leuning is dan weer in pastelgroen, wat Tessa erg aanspreekt. De deur naar de woonkamer is in olijfgroen en het is doorzichtig met rookglas. Dat zorgt voor warmte, legt Marianne uit.

In het zitgedeelte heeft Marianne een zitkuilgevoel gemaakt met een enorme hoekbank. Het contrast met de oorspronkelijke lege woonkamer kan bijna niet groter zijn. ,,Het is zo anders. Ben ik echt thuis”, vraagt Tessa zich af. ,,De lambrisering pakt verrassend goed en mooi uit”, zegt Veljko, die verder geniet van de donkere eettafel. Tessa is vooral erg dankbaar voor het resultaat.