Van ingewikkelde stoel tot optische illusie: opvallende ontwerpen van de designweek in Milaan

Kaart Nederland is 44 miljoenen­buur­ten rijker: Gelderland is koploper miljonairsvilla’s in Oost-Nederland

13:06 In Nederland groeit het aantal huizen dat meer dan één miljoen euro waard is. In 2018 waren dat er liefst 34 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van vastgoeddatabedrijf Calcasa.