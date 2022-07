Van verstopte postbussen tot palmbomen: dit is typisch Nederlands

BINNENKIJKEN Jacky en haar gezin wonen in een ‘spookhuis’ uit 1727: ‘Bijna iemand bij gehaald om geesten te verdrijven’

In een voormalig Patriciërshuis uit 1727 in de Gasthuisstraat in Gorinchem woont Jacky Bakhuys met haar gezin. De indrukwekkende gevel maakt dat menig passant naar boven kijkt, naar Jacky’s woonplek.

