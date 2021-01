Van wasbare wattenstaafjes tot zeepnoten: tien tips voor minder afval in je huis

Leven zonder afval moeilijk? Emi­ly-Ja­ne en haar kinderen doen het gewoon

12 november De Baarnse Emily-Jane Townley (41) heeft maar één pedaalemmer restafval per jaar. Een heel stuk minder dan de 170 kilo restafval per persoon die andere Nederlanders gemiddeld weggooien. ,,Het is tijd voor verandering.”