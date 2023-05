Van zilvervisjes kom je moeilijk af, maar met deze zelfgemaakte val lukt het wél

Kriebelbeestjes in je huis: daar zit niemand op te wachten. Maar wat doe je tegen krioelende mieren, kakkerlakken, vliegen of bedwantsen? In deze serie vertellen we hoe je voorkomt dat je met ze te maken krijgt én hoe je ze je huis uit krijgt. Deze week: zilvervisjes.

Zilvervisjes, ook wel suikergasten genoemd, zijn zilvergrijze, vleugelloze insecten met fijne schubben en lange voelsprieten. Ze zitten graag in vochtige en warme ruimtes en komen daarom veel voor in de badkamer of keuken. Vooral in nieuwbouwhuizen zie je ze vaak, omdat daar het vocht nog lang uit het verse beton verdampt. Een hoge luchtvochtigheid maakt dus dat ze langs je plinten rennen; het komt niet doordat je huis vies is. Hoewel ze ook smullen van gemorste broodkruimels in de keuken.

Verwar zilvervisjes overigens niet met papiervisjes, die er op lijken. Ook papiervisjes leven graag in warme ruimtes, maar liever geen vochtige. Ze houden vooral van warme ruimtes waar veel papier is opgeslagen.

Een zilvervisje hier en daar is niet erg, maar in groten getale kunnen ze schade aanrichten aan boeken, schilderijen, behang of pleisterwerk. Ook het idee dat je ze tussen de lakens kunt tegenkomen is niet fijn: zilvervisjes houden van warme plekken en vervellen regelmatig, dus blijven hun huidschilfers achter in je bed.

Zo blijven zilvervisjes weg

In hun korte leven (zo’n twee jaar) leggen zilvervisjes duizenden eitjes. Bestrijden is dus niet gemakkelijk. Omdat zilvervisjes van vocht houden, is goed ventileren belangrijk. Houd de luchtvochtigheid zo laag mogelijk. Zet regelmatig de ramen tegen elkaar open en stook niet hoger dan 20 graden. Houd je keukenvloer en aanrecht schoon en berg eten op. Zo maak je de keuken geen aantrekkelijke hangplek.

Omdat zilvervisjes zich verstoppen in kieren en gaten, is het verstandig om alle kitranden nog eens na te lopen. Er zijn ook sprays met chemicaliën verkrijgbaar om de diertjes te bestrijden. Maar omdat je laag bij de grond moet sprayen, is dat onverstandig als er kleine kinderen of huisdieren rondlopen. Maak liever zelf een val door een geschilde aardappel of stukje brood in een zakje te doen. Leg het met een kleine opening op de grond en de beestjes komen er vanzelf op af. Met een beetje honing erbij blijven hun pootjes plakken en komen ze niet meer weg.

Heb je een spin in huis? Lekker laten zitten: een spin is de natuurlijke vijand van een zilvervisje.