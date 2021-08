Verbouwen? Vergunningskosten zijn flink gestegen, vooral in deze gemeente in Oost-Nederland

Verbouwingen aan huis zijn dit jaar in sommige gemeenten honderden euro's duurder. In 41 gemeenten stijgen de bouwleges met meer dan 10 procent en in drie gemeenten gaat de prijs van een bouwvergunning zelfs meer dan 50 procent omhoog, blijkt uit jaarlijks onderzoek dat de Vereniging Eigen Huis heeft laten doen.

Waar Den Haag slechts 100 euro rekent voor een kleine verbouwing (bouwkosten 10.000 euro) moet daarvoor in Veenendaal 977 euro worden neergelegd, bijna tien keer zo veel.



Ook de verschillen in prijsveranderingen zijn groot. In heel Nederland ging de prijs gemiddeld met slechts 3 procent omhoog, maar er zijn uitschieters. De gemeente Renkum heeft een verhoging van 65 procent doorgevoerd. Een kleine bouwvergunning kost daardoor dit jaar 450 euro, 177 euro meer dan vorig jaar.



In Oost-Nederland valt met name Zwolle op:

,,De leges zijn nu kostendekkend”, reageert een woordvoerder van de gemeente Renkum. ,,Voorheen werd dat nog betaald uit de opbrengst van onder meer de onroerendezaakbelasting, waardoor feitelijk alle bewoners meebetaalden aan één verbouwing. De gemeenteraad heeft gevraagd dat te veranderen. In plaats van de belastingbetaler, komt het geld nu direct van degene die de verbouwing uitvoert.”

Gemeenten mogen geen geld verdienen aan leges

Leges zijn de bedragen die overheden rekenen voor de diensten die ze verlenen. Ze mogen daar geen geld aan verdienen, dus in principe moeten leges de kosten dekken die door ambtenaren (vooral loon) worden gemaakt. ,,Een gemeente mag echter wel schuiven in de hoogte van de bedragen die worden gerekend en zelfs de opbrengsten verdelen onder de verschillende diensten”, zegt woordvoerder Esther Verhoeff namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Oftewel: als je een paspoort aanvraagt of gaat trouwen, wordt daar geld voor gerekend, of als horecaondernemers een festivalvergunning aanvragen. Al die diensten bij elkaar mogen kostendekkend zijn en gemeenten mogen zelf bepalen wie ze het meeste laten betalen: de aanvrager van een vergunning voor een dakkapel of de aanvrager van de plaatsing van een windmolen. Verhoeff: ,,Windmolens en andere grote projecten kosten de gemeente veel tijd, dus die zijn ook veel duurder. Het is logisch dat die leges ook het meeste geld kosten. In sommige gemeenten komen relatief meer windmolens te staan, of kantoorgebouwen. Omdat er jaarlijks zoveel verandert en omdat gemeenten te maken hebben met unieke projecten, is het ook logisch dat er verschillen ontstaan.”

Huiseigenaren verbouwen meer

Uit cijfers van aannemers en bouwmarkten blijkt duidelijk dat Nederlanders sinds de coronacrisis meer aan hun huis vertimmeren dan vóór 2020. Door het vele thuiswerken, de lage hypotheekrente en de krappe woningmarkt willen veel huiseigenaren hun huis verbouwen, stelt ook Vereniging Eigen Huis. Voor verbouwingen aan de voor- of zijkant van een woning moet in de regel bij de gemeente een vergunning worden aangevraagd. Voor de behandeling berekent de gemeente leges. Aan de achterzijde zijn verbouwingen vaak vergunningsvrij.

Quote Het gaat werkelijk alle kanten op en is aan kopers en huiseigena­ren niet uit te leggen Cindy Kremer, Vereniging Eigen Huis

In 161 gemeenten blijft de stijging beperkt tot maximaal 5 procent en in 120 gemeenten wijzigen de bouwleges dit jaar helemaal niet. De legeskosten daalden in veertien gemeenten, het meest in Loppersum, Mook en Middelaar, Putten en Zoeterwoude met meer dan 30 procent. In deze gemeenten kost een kleine bouwvergunning dit jaar ruim 100 euro minder dan in 2020, zo becijferde IGG Bouweconomie in opdracht van Eigen Huis.

Als het aan de vereniging voor woningeigenaren ligt, komt er landelijk meer lijn in de hoogte van de leges. ,,Wij zien jaar op jaar onverklaarbaar grote legesverschillen tussen gemeenten en ook enorme stijgingen en dalingen. Het gaat werkelijk alle kanten op en is aan kopers en huiseigenaren niet uit te leggen", vindt Cindy Kremer, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis in een persbericht. ,,Daarom roept Vereniging Eigen Huis het kabinet op om de invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 aan te grijpen om de uitwassen in tarieven tussen gemeenten te bestrijden en daarmee een einde te maken aan de enorme onderlinge legesverschillen.”

