Vergroot je huis met een kelder om te wonen of werken

VIDEO Verliefd en in de bijstand? Hier mag je half jaar lang samenwonen zonder gevolgen voor uitkering

19 oktober In Tilburg is net een pilot van start gegaan waarbij stellen een halfjaar mogen samenwonen zonder dat het invloed heeft op de uitkering. Bastiaan Hindriks weet hoe belangrijk dat is. ,,Je voelt je anders bijna een crimineel omdat je van iemand houdt.”