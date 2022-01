Verhuisgolf van Randstad naar Oosten: een zegen of een vloek?

Huizenprijzen spelen een rol, maar ook de veranderde manier van werken door corona. Het thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen en maakt het aantrekkelijk om verder van je werkplek te wonen.

Politiek

De vraag is: zet die Randstedelijke trek ook door? Dat gaat bureau Companen uit Arnhem onderzoeken in samenwerking met De Gelderlander. Aanleiding is de politieke aandacht voor de woningmarkt, zegt Bram Klouwen van Companen, dat veel voor gemeenten werkt.



,,De druk op de woningmarkt neemt juist buiten de Randstad erg toe. Wat eerst krimpregio’s waren zijn nu ineens groeiregio’s. Hoe kan dat? In welke mate is dat echt zo?’’

Quote Wat eerst krimpregio’s waren zijn nu ineens groeiregio’s. Hoe kan dat? In welke mate is dat echt zo? Bram Klouwen, Onderzoeksbureau Companen

In de lokale politiek speelt steeds vaker de discussie op in welke mate mensen die van elders komen de noodzaak geven tot extra woningbouw of tot maatregelen om lokale woningzoekers te beschermen. De discussie hierover is vaak politiek gekleurd op basis van opvattingen in plaats van op feiten, zegt Klouwen.



,,Met de komende gemeenteraadsverkiezingen verwachten we dat deze discussie een stevige impuls krijgt. Wij ondersteunen als onderzoeksbureau graag de discussie hierover met een op feiten gebaseerd beeld.’’

‘Meer huizen bouwen’

Companen wil onderzoeken in hoeverre er sprake is van een trend die zich doorzet, ook na corona. Klouwen:



,,Gemeenten willen meer huizen bouwen, dat is de politieke ambitie. En dan is de vraag aan ons om dat te onderbouwen. Dat lukt niet voor mensen die buiten een gemeente wonen en zich nog niet gemeld hebben, maar wel geïnteresseerd zijn. Daardoor is de inschatting vaak te laag. Maar gemeenten willen altijd meer bouwen dan uit de prognoses komt. De essentie daarbij is dat je in Bronckhorst niet van heel Amsterdam weet wie er wil komen wonen. Dat is zoeken naar een speld in de hooiberg. Met de enquête hopen we beter beeld te krijgen.’’



Meedoen? Vul de enquête hier in. De data worden anoniem verwerkt.

Gemeenten met hoogste percentage Randstedelingen als kopers in 2021



Gelderland:

Culemborg: 49 procent

West Betuwe: 33 procent

Buren: 26 procent

Lochem: 22 procent

Zaltbommel: 21 procent

Rheden: 20 procent

Wageningen: 20 procent Noord-Brabant:

Moerdijk: 28 procent Drenthe:

Westerveld: 21 procent Zeeland:

Schouwen-Duiveland: 27 procent