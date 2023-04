Verkoop nieuwbouwwoningen daalt harder dan ooit

De markt voor nieuwbouwwoningen is nog harder ingestort dan gedacht. In het vierde kwartaal van vorig jaar is de verkoop meer dan gehalveerd. Dat is de sterkste daling in zeven jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, mede op basis van cijfers van het Kadaster en Eurostat, het Europese bureau voor statistiek.

Bij de nieuwbouwwoningen is het aantal transacties in de loop van vorig jaar steeds sneller gedaald. In het vierde kwartaal ging het om ruim 5300 verkopen, 50,6 procent minder dan een jaar eerder. Dit is de grootste daling sinds de start van de meting in 2015.

Bij de bestaande koopwoningen daalde het aantal verkopen met 2,8 procent tot ruim 51.000. Deze daling was juist kleiner dan in voorgaande kwartalen.

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) verwachtte eind vorige maand dat de verkoop van nieuwbouw dit jaar zou halveren, maar het blijkt dus al te zijn gehalveerd in het vierde kwartaal van vorig jaar.

Onzekerheid

Nieuwe starterswoningen verkopen nog wel, maar de duurdere huizen niet meer. Vooral de onzekerheid over de woningmarkt maakt kopers terughoudend. Wie vandaag een handtekening zet onder een koopcontract voor een nieuwbouwhuis moet anderhalf tot wel drie jaar wachten totdat de woning klaar is. Wie zijn oude huis dan nog moet verkopen is niet meer zoals de afgelopen jaren zeker van de opbrengst. Als de huizenprijzen dalen kan dat een flinke hap uit het budget betekenen.

Volgens hypotheekaanbieder Frits komen sommige kopers daardoor in de problemen. Vooral de kleinere hypotheekverstrekkers houden bij de overbruggingshypotheek niet altijd voldoende rekening met een dalende huizenmarkt. Frits heeft klanten die tot wel 22.000 euro minder budget hebben dan verwacht.

Quote Bestaande woningen dalen in prijs, terwijl nieuwbouw door de inflatie en gestegen loonkosten duurder wordt

NVM komt donderdag met verse marktcijfers. De makelaarsvereniging waarschuwde er eerder voor dat nieuwbouw het ook steeds moeilijker krijgt omdat bestaande woningen in prijs dalen, terwijl nieuwbouw door de inflatie en gestegen loonkosten steeds duurder wordt.

In het vierde kwartaal van 2022 was de prijs van een nieuwbouwkoopwoning gemiddeld 6,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning kwam uit op bijna 468.000 euro. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning was lager dan die voor een nieuwbouwkoopwoning in het vierde kwartaal en kwam uit op bijna 416.000 euro.

