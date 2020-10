Verwarmingskosten stijgen gemiddeld 9 procent voor thuiswerkers

Mensen die thuiswerken hebben de komende winter waarschijnlijk vaker de verwarming aan thuis. Onafhankelijke vergelijkingssite Independer.nl berekende voor deze site dat huishoudens gemiddeld 73 tot 155 euro meer kwijt zijn aan gas dan in een ‘normaal’ jaar, al zullen de verschillen in de praktijk groot zijn.

Vorige maand kregen 120.000 rijksambtenaren een thuiswerkvergoeding toegezegd van 363 euro voor alle extra kosten die het thuiswerken met zich meebrengt, zelfs voor kopjes koffie en wc-papier. De verwachting is dat met name de stookkosten toenemen. Independer legde daarom gegevens van netbeheerder Liander onder de loep en komt tot de conclusie dat huishoudens gemiddeld 9,3 procent in de periode van 1 oktober tot 1 april meer gaan besteden aan energie voor verwarming dan vorig jaar.

,,De meeste huishoudens hebben normaal gesproken een piekbelasting in de ochtend en de avond”, zegt Joris Kerkhof van Independer. ,,We zijn uitgegaan van een huishouden dat bij normaal werk overdag niet thuis is en in de nieuwe situatie de hele dag. Dan is er nog maar één piekmoment, namelijk in de ochtend. Het huis warm houden kost immers minder energie dan het huis verwarmen als het nog koud is. Vanwege de tijdsduur dat de verwarming aan staat, kom je echter toch op 9,3 procent meer energie voor verwarming uit.”

Extra kosten in de periode oktober 2020 - maart 2021

Normaal € 100 per maand >>> totaal € 73 extra

Normaal € 140 per maand >>> totaal € 103 extra

Normaal €180 per maand >>> totaal € 133 extra

Normaal € 210 per maand >>> totaal € 155 extra

Of die berekening klopt, vindt voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal moeilijk te zeggen. ,,Het is waar dat het verwarmen van het huis het meeste energie kost, maar de berekening is afhankelijk van veel factoren”, aldus Puk van Meegeren van Milieu Centraal. ,,Zo moet de cv-ketel in een huis dat slecht geïsoleerd is vaker aanslaan dan in een huis met goede isolatie, omdat toch veel warmte gedurende de dag verloren gaat. Het is ook afhankelijk van gewoontes: sommige mensen doen ‘s ochtends geen verwarming aan als ze ontbijten. Die zien dan met thuiswerken hun energierekening waarschijnlijk snel oplopen. En waar werk je thuis? Als alleen een werkkamer verwarmd hoeft te worden, is er minder extra energie nodig dan wanneer de thuiswerker in de woonkamer zit.”

Isoleren

Independer benadrukt dat het om gemiddelden gaat. ,,Uiteraard zijn er grote verschillen, maar wij vinden het toch nuttig om mensen erop te wijzen dat ze komende winter meer geld kwijt zullen zijn aan energie", aldus Kerkhof. De situatie van vaker thuiswerken is uit nood geboren. Niemand heeft erom gevraagd. Ik kan me voorstellen dat het dan zuur is dat je een hogere rekening krijgt gepresenteerd. En het loont om te switchen van contract of zuiniger om te gaan met energie.”

Milieu Centraal wijst erop dat het slim is om een thermostaat te kopen die de verwarming per ruimte kan regelen, zodat je alleen de werkkamer verwarmt als er niemand anders is. ,,Verder is dit misschien een goed moment om te investeren in betere isolatie. Daar is subsidie voor, tot het einde van het jaar zelfs extra. Als je twee maatregelen neemt, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en vloerisolatie, wordt nu 30 procent betaald door de overheid. Veel mensen denken bovendien dat ze met dubbel glas wel goed zitten, maar het moderne HR++glas is nog absoluut een verbetering."

