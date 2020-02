Verwijder nooit je wastafel, maar moderniseer hem

Hieke Grootendorst geeft elke week klustips en een inkijkje in haar leven als klusvrouw. Een wastafel buiten in de slaapkamer vindt zij wel handig. Zeker voor logees. Bovendien is het geld waard.

Een wastafel in de slaapkamer? Een paar jaar geleden vonden we zoiets een ouderwetse ruimtevreter en sloopten we dit sanitair massaal uit onze huizen. Tegenwoordig vinden we een wastafel buiten de badkamer toch wel handig, met huisgasten bijvoorbeeld.

Ik krijg regelmatig de opdracht om zo’n wasbak plus meubel en kranen te moderniseren. Omdat dit zo’n klein en overzichtelijk stukje van de slaapkamer is, vind ik dit een prima doe-het-zelfklus. We beginnen met het tegelwerk van de achterwand. Wist je dat je oude keramiek geld waard is? Hoe ouder en gekleurder, hoe meer het oplevert op de tweedehands markt. Als dat geen argument is om de wastafel met toebehoren op te knappen, dan weet ik het niet meer.

Afsluiten en bikken

Sluit het water af, laat de leidingen leeglopen en demonteer alles. Je kunt de leidingen tijdelijk afdoppen zodat je meer tijd hebt voor deze klus. Met een klein breekijzer en een hamer bik je eerst de oude tegels van de wand. Gebruik een veiligheidsbril en handschoenen om jezelf te beschermen.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Primer en loodlijn

Zorg voor een egale ondergrond. Behandel deze eventueel voor met een primer, als de ondergrond zuigend is. Teken een loodlijn in het midden van de wastafel. Begin onderaan in het midden en werk vanuit daar naar de zijkanten en naar boven. Breng de tegellijm regelmatig aan met een lijmkam.

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'terug in tijd' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Niet te hard

Werk met de tegellijm kleine stukjes per keer af, anders droogt de lijm te snel. Duw de tegels met een schuivende beweging in de lijm. Duw niet te hard aan, dan duw je alle lijm er tussenuit en blijft de tegel niet goed plakken. Met tegelkruisjes zorg je voor gelijke afstanden tussen de tegels.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Kleiner is beter

Grote tegels zijn moeilijker te verwerken dan kleine. Kies voor kleine tegels als je onervaren bent, hiermee kun je meer corrigeren. Moet je in een tegel boren, bijvoorbeeld als er een leiding doorheen moet, gebruik dan een keramiekboortje. Met een tegelsnijder snijd je ze door. Let op: oefen eerst op een oude tegel.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Drogen en voegen

Laat het tegelwerk drogen. Daarna kun je beginnen met voegen. Zijn de voegen droog, bevestig dan de wastafel of het badkamermeubel. Je kunt de kraan weer aansluiten. Vergeet de afvoer niet. Laatste stap: de rand van de wastafel kitten met sanitairkit. De logees mogen komen!

Volledig scherm © Tjitske Sluis