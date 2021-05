Vette vingers op matte keukenkastjes: met ouderwets middel zijn ze snel verdwenen

Cor en Jan Hop kochten een grijze keuken met een matglans afwerking. Ze gingen zelf aan de slag met een vochtig ‘werkdoekje’. ,,Nou, vergeet het maar. Daar waar we met de handen aankomen, glimt het van de vette vingers. Dus de ouderwetse groene zeep geprobeerd met hetzelfde negatieve resultaat. We zijn bijna in staat om de nieuwe keuken te gaan schuren en lakken. Wat een rotgezicht, alsof er nooit wordt schoongemaakt. Heeft Marja een adequaat advies?”

Met deze vraag zullen veel meer mensen momenteel zitten, denkt Marja Middeldorp. ,,Deze keukens worden nu veel verkocht. Ze zijn donker en dof, dat is in de mode. Je hebt het in allerlei kwaliteiten. Soms helpt het als er al een speciale coating is aangebracht. Maar ik heb natuurlijk ook een goede tip om dit goed schoon te krijgen! Aangezien het om een boerderij gaat, een ouderwetse tip: soda.”

Benodigdheden

Marja Middeldorp.

- Water

- Twee schoonmaakdoekjes (microvezel)

- Een droogdoek (zoals een oude theedoek)

- Sodakorrels



,,De emmers vul je voor de helft met lauwwarm water. In de eerste emmer gaan vier eetlepels soda. Die laat je goed oplossen. In de tweede emmer zit alleen lauwwarm water.”



Je begint met een schoon lapje in de emmer met soda. Daar maak je de keuken mee schoon, vooral bij de handgrepen, waar de vette vingers zitten. De soda heeft een goede ontvettende werking en werkt beter dan allerlei andere schoonmaakmiddelen. Doe tussendoor steeds het schoonmaakdoekje in de emmer met sodawater, goed uitwringen en wrijf over de keukenkasten.”

Na twee keer moet het vet volgens Marja goed zijn losgekomen. ,,Vervolgens pak je een doekje met schoon water, een ander doekje dus. Daar ga je ook mee over de keukenkasten. Tot slot pak je de droge doek en wrijf je alles goed droog. Dan zal je zien dat de handgrepen er weer prachtig mooi uitzien en dat de vette vingers weg zijn. Het is een korte, simpele tip waarvan ik hoop dat het goed lukt. Ik zou het fijn vinden als Cor en Jan het nog even laten weten!”

