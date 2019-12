Via Monaco in Nieuwerkerk en Joost en Lenny willen nóóit meer weg

Bouwvergun­nin­gen nieuwbouw lopen hard terug, maar er zijn lichtpunt­jes

11 december Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwe huizen daalt hard. In de laatste drie kwartalen zijn 20 procent minder vergunningen verstrekt ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Toch is het niet overal doffe ellende: in sommige steden en regio’s is het aantal afgegeven bouwvergunningen toegenomen.