Vier mooie najaarsbloeiers die je nu kunt planten

De tuin is natuurlijk op z’n mooist als alles in het voorjaar volop in bloei staat. Maar dat wil niet zeggen dat je tuin in het najaar een kale bedoening moet zijn. Ook aan het eind van het jaar zijn er planten die prachtig kunnen bloeien. Hovenier Lucas Lens geeft tips voor vier mooie varianten die je tuin ook in het najaar opfleuren.

1. Heide (Calluna vulgaris)

,,Heidestruiken zijn nu volop te verkrijgen. Deze staan erg mooi op het terras als je ze in potten plant.” Deze heide ken je misschien wel als de plant die onder andere de Posbank (op de Veluwe) in het najaar paars kleurt. Maar ze doen het dus ook erg goed in de tuin én kleuren extra mooi in het najaar. Paars is de meest voorkomende kleur, maar ze bestaan ook in de kleuren roze, wit en geel.

Volledig scherm © Ulleo - Pixabay

2. Sedum

,,Als de vaste planten in de borders de bloei missen is het ook leuk om sedum te planten. Sedum is een prachtige vaste plant met grijsgroene bladeren en warme rood-paarse bloemen die tot en met oktober in bloei staan.

Volledig scherm © Paulican - Pixabay

3. Herfstanemoon (Anemone)

Ook de herfstanemoon is volgens Lucas Lens een perfecte plant om de tuin in het najaar mee op te fleuren. Deze vaste plant bloeit namelijk van augustus tot laat in de herfst en is er in de kleuren roze en wit mét gele kern, waardoor het een echte blikvanger voor in de border is.

Volledig scherm © Hans - Pixabay

4. Siergrassen

Hoeft voor jou de nadruk niet per se op felle kleuren te liggen, maar meer op elegantie en volume? Daar weet Lucas ook raad mee: ,,Kies voor siergrassen. Die zijn nu op z’n mooist!” Ze bestaan er in allerlei vormen en maten. Van subtiele grassen ter opvulling tussen de borders tot volle witte pluimen, zoals de populaire Cortaderia selloana, oftewel: pampasgras.

Volledig scherm © Wildflower1213 - Pixabay

Lees ook bij Eigen Huis & Tuin: deze klusjes in je tuin kun je nu nog doen voor het te laat is