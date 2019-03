Vier tips bij het snoeien van rozen komend weekend

video Dit is het eerste huis ter wereld ontworpen én gebouwd door robots: ‘Indrukwek­kend’

6 maart In Zwitserland is een wel heel bijzonder huis opgeleverd. Niet alleen het design is digitaal, maar ook de bouw zelf werd gedaan met behulp van computers en 3D-printers. De initiatiefnemer claimt dat dit het eerste huis ter wereld is dat helemaal door robots is gecreëerd.