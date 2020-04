Vijf doe-het-zelfs voor meer sfeer in huis

Van zelfgemaakte geurkaarsen tot een eigen schilderij. Je kunt in deze quarantainetijd ruim aan de slag met het één en ander. Vijf tips voor meer sfeer in huis.

Schilderen met een kunstenaar

Staar je elke dag naar een lege muur die wel wat versiering kan gebruiken? Tijd om je huis op te fleuren met een zelfgemaakt schilderij. Leer in de thuisschilder­cursus (€ 149) van Schilderles Amsterdam samen met kunstenaar Martijn den Oudsten omgaan met acrylverf. De cursus bestaat uit vijf schilderlessen, uitgelegd in negen instructievideo’s. Alle benodigde materialen krijg je thuisbezorgd, inclusief een cadeaubon ter waarde van 30 euro voor een introductieles. Ga lekker op het balkon, in de woonkamer of in de keuken zitten en ontdek je creatieve kant.



Feestslingerpakket

Heel Nederland is op zoek naar nieuwe hobby’s en Handmade Heaven speelt daarop in met een (doe-het-zelf) macramé feestslingerpakket (€ 22,50). Knoop je eigen muurversiering met voorgesneden draad, een handleiding knopen, een beschrijving met foto’s en een patroon. Wil je nog beter worden in macramé, of wil je liever leren weven, breien of haken? Dan kun je ook een privéles op afstand kopen voor 27,50 euro per uur. Verdiep je in een specifieke techniek of organiseer een avondje creatief bezig zijn met vrienden en krijg persoonlijk advies.



Privésessie meubels shoppen

Ben je toe aan een nieuwe bank, wil je de indeling van je woonkamer omgooien of zoek je een meubelstuk voor in die lege hoek? Bij Studio Henk kun je nu een privé shopsessie boeken waarbij je ongestoord de collectie meubels kunt bekijken. Je krijgt een-op-een advies van een interieuradviseur over de voor- en nadelen van verschillende meubels uit hun collectie, toegepast op jouw specifieke leefsituatie. Dit alles natuurlijk op gepaste afstand. Een shopsessie is vrijblijvend en gratis.



Pioenrozen, tulpen en gebak

Iedereen kan inmiddels wel wat vrolijks gebruiken thuis: kleurrijke bloemen bijvoorbeeld. Voor 35 euro doe je mee aan de online workshop bloemschikken van Mooi Anders op 1 mei. De week ervoor krijg je een pakket thuisgestuurd met verschillende seizoensbloemen, zoals tulpen en pioenrozen, een mesje voor het snijden van de bloemen en een gebakje om het gezellig te maken. De link om mee te doen aan de Zoomsessie ontvang je een paar dagen later. Stuur in een chat je vragen naar de instructeur en laat elkaar de mooiste boeketten zien.



Zelfgemaakte geurkaars

Maak je woonkamer, slaapkamer of wc een stuk gezelliger met je zelfgemaakte kaars van The Very Good Candle. Met de kaarsenmaakset (€ 35) maak je een 170 ml koolzaadwaskaars die ongeveer 50 uur zal branden. In het pakket zitten alle benodigde materialen, inclusief een amberkleurige glazen pot, gouden deksel, hand­leiding, instructievideo en een kortingscode van 20 procent voor de webshop. Kies drie van de tien botanische geur­oliën, zoals lavendel, sandelhout en citroengras, en creëer je eigen geur.