Vijf keer een cadeau voor je huisdier als smaakmaker voor het interieur

Heeft jouw hond favoriete brokjes? Waarschijnlijk wel. Maar met de kleur en het kussen van de mand is hij waarschijnlijk minder kieskeurig. Met een beetje creativiteit kun je op dierendag op zoek naar een cadeau waar je zelf ook nog van profiteert. Enkele voorbeelden ter inspiratie voor in het interieur.

Krabpaalcactus

Is het een krabpaal of een cactus? Niemand die het weet, maar de kat wel! (water geven is écht niet nodig) Hij is gemaakt van manillatouw en ontworpen door het merk Designed by Lotte, dat in de collectie ook accessoires heeft voor andere dieren.

Volledig scherm Krabpaal van Designed By Lotte. 56,06 euro © Bol.com

Ook onderstaand krabinstrument is prettig voor het oog. Bovenop kan de kat lekker liggen en anders is het bijna moderne kunst.

Volledig scherm CAT-ON SINGHA, 42,90 euro © Purrfect Design

Vogelkooitafel

Als je niet wil dat je vogel door de kamer vliegt, zul je toch echt op zoek moeten naar een kooi met een goed slot. Je weet nooit wat ze met die snavel allemaal kunnen... De ene kooi is de andere niet en deze vogelkooitafel (een concept) laat zien dat het allemaal niet standaard hoeft te zijn. Creatieve geesten zouden zoiets ook nog zelf kunnen maken!

Volledig scherm Birdcage Table. Concept. © Grégoire de Lafforest

Voerbakken

Voerbakken zien er in veel huishoudens ook inspiratieloos uit. Metalen voerbakken kunnen bovendien op tegels een vervelend geluid geven als de kat of hond ongeremd staat te vreten. In België zit een zaak die leuke voerbakken ontwerpt. Het is voor het dier alleen niet te hopen dat de voerbak wegloopt...

Volledig scherm Voer- of waterbak met pootjes. www.purrfectdesign.net © Purrfect Design

Hamsterhuis

Als je onderstaand hamsterhuis niet kleurrijk genoeg vindt, kun je hem altijd nog schilderen. Gebruik dan wel verf waar de dieren niet ziek van worden. De houten look past overigens soms ook in het interieur. Het hamsterhuis geeft een mooi speels karakter.

Volledig scherm Houten hamsterhuis. Richtprijs: 20 euro, www.alibaba.com © Alibaba

Visvissenkom

Aquariums kunnen een woonkamer levendig en uniek maken. Zeker als ze gekleurde tropische vissen bevatten. Maar meestal blijft de vissenkom vrij traditioneel een kom. Deze kom wijkt af van die norm en heeft de vorm aangenomen van z’n bewoner. Er horen natuurlijk wel wat plantjes in voor zuurstof.

Volledig scherm Kitsch Aquarium Giona Big. Richtprijs: 408 euro, www.madeindesign.com © Made in Design

Hondensofa

Sommige honden lijken helemaal klaar voor een avondje Netflix & chill als ze op hun sofa liggen. Deze hondensofa is van het bekende interieurmerk MADE. Afgelopen jaar heeft MADE de collectie uitgebreid met meubels voor huisdieren. Heb je er nog wat meer geld voor over? Dan is de sofa boven dit artikel een goede optie. Kostprijs: 599 euro. Maar dan heeft je hond wel wat. Of jijzelf natuurlijk...