Vijf makkelijke tips om de leefruimte in huis te vergroten

Te weinig ruimte. Om leuke dingen te doen. Om even alleen te zijn. Om te kopen wat je wilt. Om je lekker om te draaien in bed. Om spullen op te bergen. Ruimte is in allerlei opzichten een uitdaging. Ik ben niet voor het verzamelen van veel spullen waarvoor je opbergruimte nodig hebt. Ik ben er wel voor om je leefruimte zo groot mogelijk te maken. En daarmee bedoel ik dat je bewegingsruimte hebt, en dat er niet te veel dingen in het zicht staan. Dat is een goede reden om opbergruimte te creëren. Rust! Een klant van mij vond geen rust thuis en dat snapte ik meteen toen ik binnen- stapte. Mijn zintuigen werden overprikkeld. Door dezelfde spullen anders te organiseren met slimme klusideeën zag ik hoe ze ontspande.