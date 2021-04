‘Vintage apparaten zijn geen wegstopdingen, maar uitstaldingen’

Zelf had ze tot voor kort een oude platenspeler in huis staan. ,,Die hebben we vervangen door een nieuwe, met een beter geluid. Maar er staat nog altijd wel een oude telefoon op een kastje met een hoorn en een draaischijf. Ik ben ook nog op zoek gegaan naar een typemachine, maar ik moet uitkijken dat mijn huis door de oude spullen niet dichtslibt”, bekent Marlon. Ze is een behoorlijke liefhebber van vintage en heeft zelfs een zwak voor ouderwetse lichtknopjes.

Volledig scherm © Marlon Zwier Waarom trekken oude apparaten in sommige huizen zo aan?

,,Het verwijst soms naar een persoonlijke hobby of het vak dat iemand beoefent. Een vriend is fotograaf en hij stalt fototoestellen uit. Vroeger maakten ze gewoon mooie spullen. Kijk maar naar de radio's, die worden nog steeds vaak nagemaakt. Als je ze in huis zet, geven ze een knipoog aan het interieur. Het breekt een beetje met de rest. Naast een strakke witte keuken een gekleurde koelkast als tegenwicht. Esthetisch zijn retro-apparaten vaak ook mooier. Neem een ouderwets broodrooster. Dat is een uitstalding en geen wegstopding.”



Waar haal je de apparaten vandaan?

,,Ik doe eigenlijk alles wat je kunt doen. Struin kringloopwinkels af, bijvoorbeeld. En ik hou heel erg van kofferbakmarkten, daar hangt altijd een lekker sfeertje. Dan moet je natuurlijk maar net tegen iets aanlopen, maar je vindt wel de parels. Als je iets specifieks zoekt, kun je op Marktplaats kijken. Dan kun je ook wat beter vergelijken om te zien wat het waard is. Maar dan nog is het lastig. Een typemachine kan wel 100 euro kosten, maar als je goed zoekt en je komt er een tegen in een kringloopwinkel, kan het net zo goed 10 euro zijn.”



Als je eenmaal een apparaat als accessoire hebt, hoe presenteer je die dan mooi?

,,Ik ben zelf van het clusteren. Zo heb ik een glazen hoofd gevonden op een vintage markt. Die doe ik een oude koptelefoon op en zet ik bij de platenspeler met wat oude platen. Zo creëer je een hoekje. Hoe je het vervolgens neerzet, moet je niet te veel over nadenken. Wel kun je een museumachtige look geven aan een camera als je er bijvoorbeeld een glazen stolp overheen zet. Heb je nou meer camera's, dan zou je ze gegroepeerd aan een kapstok kunnen hangen. Maak het persoonlijk, niet te serieus. Het mag een huiselijk sfeertje krijgen. Dat is het belangrijkste.”



Voor meer inspiratie, kijk binnen bij dit appartement vol vintage design. Of bekijk de interieurtips in de video's hieronder.