Voorkom stress in dagen voor kerst: 'Echtscheidingsadvocaten slijpen hun potloden al'

,,Ik begin met het tafellinnen en de servetten. Die mogen nog eens in de wasmachine als ze al een tijdje liggen, want je zal net zien dat er ongemerkt iets is gemorst. En als mijn moeder op bezoek komt, moet het spic en span zijn!”



,,Daarna ga ik mijn glaswerk doen. Sommige glazen hebben zo'n blauwe gloed omdat ze te heet in de vaatwasser zijn geweest. Geen paniek. Vul de gootsteen met warm water, doe er zeker tien eetlepels sodakorrels bij en leg de glazen er een half uurtje in. Vergeet de bierglazen niet, want het schuim wordt mooier als je die goed poetst. Na het badderen spoel je ze af en met een dunne theedoek maak je ze glimmend droog.”



Voor de fanatiekeling, voor wie Marja een zwak heeft, is een tweejaarlijkse beurt van het chique glaswerk uit de servieskast geen overbodige luxe. ,,Niets is zo vervelend als glazen die onder het stof zitten als je ze op tafel zet. En stof kruipt door de kieren van een kast heen, helaas. Opnieuw in de vaatwasser, dus.”