Vrienden komen helpen met klussen? Zo zorg je goed voor ze

Tuintips Watervrien­de­lij­ke tuin: zo zorg je voor biodiversi­teit én houd je regenwater vast

11:56 Tuinbranche Nederland heeft de maand april uitgeroepen tot maand van de watervriendelijke tuin. In zo’n tuin tuin vang je het regenwater op om al het groen in je tuin fris te houden. Grote vraag is: hoe leg je een watervriendelijke tuin aan?