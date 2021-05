Vrijstaande villa met zwembad kopen? Net over de grens vragen ze nog geen 4 ton...

Woningcor­po­ra­tie wil Claudia met rolstoel en al haar huis uitzetten: ‘Ik ben doodsbang’

13 mei Ze zit vanwege haar lichamelijke beperkingen aan huis en aan haar rolstoel gekluisterd. Toch wil woningcorporatie Woonstad dat de Rotterdamse Claudia (38) zo snel als mogelijk haar woning aan de Rakstraat in Crooswijk uit gaat, terwijl er geen overeenstemming is over een geschikt alternatief. Woonstad heeft een rechtszaak aangespannen om de vrouw uit haar woning te krijgen.