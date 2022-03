Waarom een huis bouwen zoveel moeilijker en duurder werd (en wordt)

Hoeveel moeilijker, ingewikkelder en duurder het is om een huis te bouwen dan twintig jaar geleden? Jelle Weever schudt zijn hoofd als hij naar zijn eigen lijstje van alle regels en obstakels kijkt die hij op verzoek van de Stentor maakte. In 1982 turfde hij er 8. Nu zit hij op 38, volgend jaar komen er nog eens 10 bij. ,,We moeten 1 miljoen huizen bouwen, 100.000 per jaar. Nou, we komen niet eens in de buurt.”