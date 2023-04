Waarom het belangrijk is dat zandbakzand een beetje vochtig blijft

Het is eindelijk zandbakweer. Maar hoe weet je of het zandbakzand nog geschikt is om mee te spelen? Twee experts geven tips voor het onderhouden (en vervangen) van het zand.

,,Om te beginnen is het belangrijk dat het zandbakzand vochtig blijft’’, begint Thijs Magielse, bestuurslid van Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en eigenaar van hoveniersbedrijf Thijs Magielse Tuinen. ,,We kennen allemaal wel die plastic zandbakschelp voor in de tuin. Die is door de deksel heel praktisch, maar het zand droogt hierin vaak uit. En met droog zand kun je natuurlijk geen mooie zandtaart bouwen.’’

Dek de zandbak daarom liever af met een gaas met elastieken. ,,Zo valt bij regen namelijk wel wat water in de zandbak en blijft het zand vochtig, maar kunnen ongedierte, bladeren en katten er niet in’’, legt Magielse uit. Katten zijn volgens hem het grootste probleem bij de zandbak. ,,Die doen daar namelijk hun behoefte in.’’ Hou er tegelijkertijd wel rekening mee dat het water goed afgevoerd kan worden. Te veel water in de zandbak kan zorgen voor algen en eventueel zelfs schimmel.

1. Wanneer vervang je het zand?

Volgens hovenier Jeroen Soontiëns hoef je je zand pas te vervangen als het te vervuild is. ,,Dit kun je gewoon visueel waarnemen. Oogt het zand niet meer schoon, dan is het tijd om het te vervangen.’’

,,Hoe snel dit nodig is, is afhankelijk van waar de zandbak heeft gestaan en hoe de kinderen ermee omgaan’’, vult Magielse aan. ,,Gooien zij het zand continu over de rand en moet jij het steeds terugscheppen, dan kan ook vuil van buitenaf in de zandbak komen. Het is een kwestie van dit zelf in de gaten houden en je boerenverstand gebruiken.’’

,,Gebruik het liefst ook speciaal zandbakzand’’, gaat Magielse verder. ,,Ten eerste plakt dat goed, je kunt er dus goed mee bouwen. Maar je weet ook zeker dat het schoon is en vrij van bijvoorbeeld scherpe steentjes. Dat is een stuk veiliger.’’

2. Waar laat je het vervuilde zand?

Moet je met het vervuilde zand helemaal naar de stort rijden? In principe wel, weet Soontiëns. ,,Dit is namelijk een afvalstroom die op de juiste plaats verwerkt moet worden.’’ Maar je kunt het zand ook hergebruiken, bijvoorbeeld voor (het ophogen van) de bestrating, het gazon of in borders.

Quote In de volle zon droogt het zand trouwens ook sneller op, dan moet je het zand dus vaker nat maken Thijs Magielse, hovenier

3. Waar zet je de zandbak neer?

,,Als je de zandbak op het terras zet kun je het zand dat buiten de zandbak komt makkelijk opvegen, dat is dus heel praktisch”, aldus Magielse. ,,Maar ik ben een voorstander van de zandbak in je tuin integreren en het ingraven. Dat is veel leuker en zo kan het kind er gemakkelijk bij. Het nadeel is dat er wel wat zand tussen het gras en de planten kan komen.’’

,,Denk eraan dat als de zandbak op een zonnige plek staat, het in de zomer heel warm kan worden”, waarschuwt Soontiëns. In de luwte van een boom of op een plek waar je gemakkelijk de parasol bij kunt schuiven is daarom een betere locatie voor je kind. ,,In de volle zon droogt het zand trouwens ook sneller op, dan moet je het zand dus vaker nat maken”, voegt Magielse toe.

4. Hoe hou je het zand (zoveel mogelijk) buiten je huis?

En een zeer relevantie vraag voor elke ouder: hoe houd je het zand zoveel mogelijk ín de zandbak? ,,Voor kinderen is het natuurlijk bere-interessant om met een emmertje zand de zandbak te verlaten”, stelt Magielse. ,,Zet je de zandbak echt in de tuin in plaats van op het terras, dan wordt die afstand om met het zand naar binnen te lopen groter, dat maakt het voor het kind ook minder verleidelijk.’’

,,Droog zand gaat overal tussen zitten, maar nat zand blijft meestal wel aan de broek plakken. Het scheelt dus ook een hoop als je het zand vochtig houdt’’, zegt Magielse. En kies je voor een houten zandbak met opklapbare bankjes, dan krijg je een naar binnenstaande rand bij de zandbak. ,,Zo’n obstakel maakt het voor jonge kinderen lastiger om het zand over de rand heen te gooien.’’

Volgens Magielse is het vooral belangrijk dat een kind gewoon kind moet kunnen zijn en dus ook lekker kan spelen. Dat je tuin door het zand (of andere speeltoestellen) niet altijd even mooi of schoon oogt, moet je volgens hem maar voor lief nemen. ,,Niet alles hoeft altijd helemaal schoon te blijven’’, besluit hij.