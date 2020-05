Waarom het zo lang duurt voordat je meubels worden geleverd

Wanneer je de Ikea binnenloopt en een bankstel uitzoekt, kun je deze vaak gelijk meenemen. Ga je echter naar een speciaalzaak, is het geen uitzondering dat je twee maanden op je meubelstuk moet wachten. Maar waarom is die levertijd eigenlijk zo lang?

Meubels bestaan in veel verschillende uitvoeringen. Er zijn vaak honderden stof- en ledermogelijkheden beschikbaar. Terwijl de ene klant een lederen driezits bank met zwarte pootjes wil, gaat de ander liever voor de tweezits stoffen variant met bruine pootjes. Het is voor meubelzaken daarom onmogelijk om alles op voorraad te hebben.

Maar waarom kan de bank na bestelling dan niet gewoon binnen twee weken worden geleverd? Dat komt doordat er achter de schermen een flink proces moet plaatsvinden. Voordat de winkelier je bankstel bij de fabrikant bestelt, ben je vaak al een aantal dagen verder. De fabrikant moet vervolgens de opdracht bevestigen aan de winkelier, wat ook weer een aantal dagen kan duren.

Rendabel

Mocht dat proces toch allemaal vrij snel verlopen, hoeft het niet te betekenen dat je bankstel ook direct kan worden gemaakt in de fabriek. De fabrikanten zijn net zo goed afhankelijk van anderen voor het leveren van de stof of het leer. Bovendien hebben fabrikanten vaak meerdere modellen in het assortiment. Meestal gaan zij pas aan de slag met produceren wanneer er meerdere bestellingen zijn geplaatst voor dezelfde soort bank. Alleen dan is de productie rendabel. Het kan dus zijn dat ze de productie bijvoorbeeld pas na vier weken starten.

Daarnaast is ook het transport een grote factor die meespeelt in de lange levertijd van meubels. Lang niet alle meubelstukken worden in Nederlandse fabrieken gemaakt; veel meubels moeten vanuit fabrieken in het buitenland komen. Het verschepen van producten kan even duren. Het is pas rendabel om een container vol bankstellen te verschepen als deze vol zit.

Rechten

Maar wat nou als je een levertijd hebt afgesproken en de leverancier houdt zich daar niet aan? Wat dan je rechten zijn, is volgens de Consumentenbond afhankelijk van de situatie en de afspraken die je hebt gemaakt met de verkoper. Heb je geen levertijd afgesproken, dan geldt een wettelijke levertermijn van dertig dagen. Blijft de levering uit, dan geldt dat je de verkoper extra levertijd moet geven, bijvoorbeeld twee weken. Wordt het product dan nog niet geleverd, dan mag je de koop ongedaan maken en heb je recht op teruggave van je (aan)betaling.

Staat op de website bijvoorbeeld dat een bestelling binnen zes weken geleverd wordt, dan is er sprake van een vermoedelijke levertijd. In dat geval zul je de winkel extra levertijd moeten geven om het product toch nog te leveren. Hoe lang die tijd is hangt af van het soort product en de eerdere levertijd. Mocht de levering vervolgens uitblijven, dan mag je de aankoop ongedaan maken.