Waarom je beter niet je karretje in het tuincentrum kan volladen met bloeiende planten

eigen tuin eerstNederlanders hebben nogal de neiging om in het tuincentrum het winkelkarretje vol te laden met planten die op dat moment volop in bloei zijn. Doe dat niet, zegt tuinexpert Romke van de Kaa. ‘Leer van de Japanners en kijk meer naar de vorm en groei dan naar de kleur’.

Van tijd tot tijd word ik gekweld door een vraag: als het waar is dat Japanners meesters zijn in het imiteren van westerse producten, waarom imiteren ze dan geen Hollandse tuinen? Houden ze niet van bolboompjes en buxushaagjes? Ik ben nooit in Japan geweest, maar het lijkt mij dat de uitwisseling tussen onze culturen zich beperkt tot het uitwisselen van automodellen.

Op tuingebied bestaat alleen eenrichtingsverkeer: wij zijn dol op Japanse tuinen, of op wat wij denken dat Japanse tuinen zijn, maar ik heb niet de indruk dat de Japanners oprecht geïnteresseerd zijn in de leilinde of de dakplataan.

Niet dat dat zou moeten, maar het blijft vreemd dat wij wel een boeddha of een oosterse stenen lantaarn tussen de floxen zetten, maar dat de Japanner zelden een klomp vol petunia’s aan de muur hangt, of een windmolentje laat draaien naast zijn waterpartij.

Dat men in het oosten weliswaar luistert naar Mozart en Schubert, maar dat men de Gelderse roos en het Zeeuwse knoopje links laat liggen. Maar misschien is dat helemaal niet zo vreemd en neemt een cultuur alleen zaken van een ander over als die voldoende kwaliteit biedt. Dat zou betekenen dat wij meer van Japanse tuinen kunnen leren dan zij van de onze.

Wat doen zij in de tuin dan beter dan wij? Om te beginnen denk ik dat westerse tuiniers de neiging hebben om te veel te denken in kleuren, terwijl mensen in Japan meer in vormen denken. Wij maken ons druk over kleurencombinaties en vergeten dat de meeste planten maar drie weken bloeien en dat de tuin wel twaalf maanden van het jaar moet kunnen boeien.

De Nederlandse tuinier heeft de neiging om op een tuincentrum zijn karretje vol te laden met alles wat op dat moment toevallig in bloei staat. Nadat de bloemen verwelkt zijn, blijft hij achter met een verzameling planten die elkaar weinig te zeggen hebben.

Dat pakt de Japanner beter aan. Die kiest planten die qua vorm en groeiwijze bij elkaar passen en die elkaar aanvullen. Dat is het geheim van de Japanse tuin: daar is het totaal meer dan de som van de samenstellende delen. Bij ons niet.

Er zijn meer verschillen. De Japanner streeft in een tuin naar eenvoud, waardoor de essentie zichtbaar blijft. Wij doen het omgekeerde en maken van de tuin een uitdragerij van planten, wilgentenen manden, oude gieters, beschilderde dakpannen, antieke wasteilen en roestige ploegscharen. Gezellig, dat wel, maar de essentie wordt verstopt in plaats van zichtbaar gemaakt.

We zullen het nooit leren, want als we proberen om een Japanse tuin te imiteren, maken we ook die weer tot een rommelwinkel. Ik geef het niet graag toe, maar de waarheid moet gezegd: de archetypische Nederlandse tuin is een blauwgeverfde klapstoel met daarop een grote oranje pompoen. En dat is iets wat de Japanners nooit zullen namaken.

