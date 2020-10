Waarom je nú aan het planten moet slaan: ‘ik zeg plant erin, kerstbal eruit’

Eigen Tuin EerstDe meeste struiken en vaste planten kun je beter in een natte herfst in de grond zetten dan in een droog voorjaar.

Ik was net gewend geraakt aan het feit dat we tegenwoordig vijf seizoenen hebben - tuinontwerpers doopten de herfsttuin met zijn kleurende blad en wuivende siergrassen ‘het vijfde seizoen’ - of Tuinbranche Nederland bedenkt iets anders. De maand oktober is volgens deze belangenorganisatie Het Vergeten Tuinseizoen.

Waarom? Omdat de tuincentra al druk bezig zijn alle planten, bomen en struiken te vervangen door kerstboomballen, feestlampjes en engelenhaar. En dat terwijl oktober een goede maand is om nog even van alles in de tuin te planten.

Wat betreft dat planten in oktober moet ik de Tuinbranche gelijk geven. Nog niet zo lang geleden werden de meeste vaste planten in de volle grond geteeld. Nu gebeurt dat nog steeds met bomen en struiken, zoals rozen. Die willen niet goed groeien in een pot - een container in vakjargon.

Met vollegrondsplanten had je twee plantseizoenen: het voorjaar en de herfst. In de zomer ging je geen planten oprooien. De containerteelt heeft dat veranderd. Een plant die in een potje staat, kun je desnoods midden in de zomer in de grond zetten. Met het zonnetje op je rug is dat veel aangenamer dan tuinieren op een natte oktoberdag. Omdat je die containerplanten het hele tuinseizoen door in de tuin kunt zetten, is het planten in de herfst in onbruik geraakt.

Volledig scherm Romke van de Kaa in zijn tuin. © Shody Careman We planten bijna alleen nog in het voorjaar; het tuinseizoen begint met Pasen. Nu hebben we de laatste jaren last van grote droogte in de lente. Gecombineerd met een schrale oostenwind is dat geen fijne tijd. Nadat je de plant in de grond hebt gezet moet je soms wekenlang water geven, en dat in een tijd waarin drinkwaterbedrijven oproepen zuinig te zijn. Vandaar de herwaardering van oktober als plantmaand.

In oktober heb je meestal geen last van lange, droge perioden en bovendien is de grond dan nog warm, zodat elke plant die je in de grond zet snel aanslaat. Die gaat dan in het voorjaar ook weer sneller aan de groei. Je begint het seizoen dus met een voorsprong.

Verreweg de meeste vaste planten kun je beter in het natte najaar in de tuin zetten dan in een droog voorjaar. Ook struiken slaan in oktober prima aan. Mooi in de tuin én op de foto’s hier boven mijn hoofd: de Japanse esdoorn, de hosta en de papaver orientale. Wat zou de volgende campagne van Tuinbranche Nederland worden? Ik pleit voor kerstbal eruit, plant erin.

