Waarom je wel en niet je huis zou moeten verhuren

Airbnb populair­der dan ooit na opheffen coronabe­per­kin­gen

Overnachtingen via verhuurplatform Airbnb zijn nog nooit zo populair geweest als deze zomer. Bij zijn kwartaalresultaten zei het internetbedrijf in de maanden juli, augustus en september een recordomzet te verwachten nu in veel landen coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven.

2 augustus