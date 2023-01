Waarom mensen met zonnepanelen volgens Consumentenbond moeten kunnen blijven salderen

Eigenaren van zonnepanelen moeten kunnen blijven salderen of ten minste een goede vergoeding krijgen voor de stroom die ze terugleveren aan het net. Daarvoor pleit de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer, die er dinsdag over vergadert.

Stop je met salderen, dan wordt het voor mensen minder aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen en daarmee bij te dragen aan de energietransitie, vindt de consumentenorganisatie. ,,En zonder salderen komt verduurzaming bij huurwoningen veel minder goed van de grond", zegt Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar.

Wie via zonnepanelen stroom opwekt en deze niet zelf gebruikt, geeft deze energie terug aan het energienet. Dat wordt verrekend met de stroom die je zelf afneemt: dat heet salderen. Lever je op jaarbasis meer stroom terug dan je van het net afneemt, dan krijg je voor het overschot een terugleververgoeding.

Ook aantrekkelijk zonder subsidie

Maar de overheid wil van die salderingsregeling af. Vanaf 2025 moet die regeling stapsgewijs worden afgebouwd, is het idee in Den Haag. De reden: de kosten voor zonnepanelen zijn afgelopen jaren fors gedaald. Daardoor is het op lange termijn ook financieel aantrekkelijk om zonder subsidie zonnepanelen te nemen, aldus de overheid. Uit berekeningen van onderzoeksbureau TNO blijkt dat doorgaan met salderen op termijn tot ‘overstimulering’ leidt.

Quote In werkelijk­heid schommelen de materiaal­prij­zen voor zonnepane­len en stijgen de arbeidskos­ten Sandra Molenaar

,,In werkelijkheid schommelen de materiaalprijzen voor zonnepanelen en stijgen de arbeidskosten", zegt Molenaar. De Consumentenbond vindt dat er op z'n minst een ‘solide’ terugleververgoeding moet komen voor mensen met zonnepanelen. Anders is het nauwelijks nog rendabel om te investeren in zonnepanelen. Leg dat wettelijk vast en laat het niet aan de markt over, aldus de consumentenorganisatie, die nu ziet dat sommige leveranciers ‘slechts een schamele 7 procent van de kale stroomprijs betalen voor teruggeleverde stroom.’

Stroomminister Rob Jetten heeft eerder aangegeven dat er een maximum op die terugleververgoeding zal komen, om zo de energiebranche tegemoet te komen. Dat noemt Molenaar raar en onwenselijk. ,,De minister heeft al aangegeven dat de vergoeding minimaal 80 procent van het kale tarief moet zijn. Maar er wordt gepraat over een maximum van €0,10. Als de kale prijs dan €0,40 is, komt dat neer op een vergoeding van 25 procent van het kale leveringstarief. Zo stelt die garantie van minimaal 80 procent natuurlijk helemaal niets voor.”

Toezichthouder juist wel voor afbouwen regeling

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten juist wel achter het afbouwen van de regeling te staan. ,,De salderingsregeling was ooit een nuttig instrument om investeringen in zonnepanelen door consumenten en andere kleinverbruikers te stimuleren. Maar omdat investeren in zonnepanelen ook zonder de salderingsregeling snel loont, is deze extra stimuleringsmaatregel niet meer nodig", aldus ACM.

De toezichthouder vindt ook dat salderen efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet hindert en dat huishoudens die geen zonnepanelen hebben nu indirect bijdragen aan financiële voordelen voor huishoudens met zonnepanelen. Morgen vergadert de Tweede Kamer over het voorstel om de salderingsregeling vanaf 2025 in fases af te bouwen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.