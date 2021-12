Waarom opruimen steeds populairder wordt: ‘Chaos in je omgeving is chaos in je hoofd’

Sinds Sedee haar intrede op de Nederlandse televisie heeft gemaakt, is haar business in een stroomversnelling geraakt. Haar Instagram-inbox ontploft, boekingen schieten omhoog en ook haar omgeving trekt haar regelmatig aan de mouw over het organiseren van hun woning. ,,Het is iets wat bij iedereen leeft, nu we zoveel thuis zijn en ook veel thuiswerken.”

Waarom slaat opruimen zo aan op tv?

,,Je bent je meer bewust van wat je om je heen ziet. Opruimen is iets wat iedereen aangaat en problemen daarbij zijn voor iedereen herkenbaar. De tips en tricks die we via het tv-programma laten zien inspireren veel kijkers, ook om zelf aan de slag te gaan. Ik krijg na elke aflevering foto's toegestuurd van opgeruimde kasten. De metamorfose maakt dat het programma leuk is om naar te kijken. En het is soms een beetje smullen van andermans leed.”

Zijn er in de afgelopen twintig jaar dingen veranderd op het gebied van opruimen?

,,Er zijn veel dingen veranderd. We hebben met z'n allen veel te veel spullen, dat is de afgelopen twintig jaar natuurlijk alleen maar meer geworden. Eén klik op de knop en je pakketje staat voor de deur. Mede door Marie Kondo (opruimconsultant met wereldwijde bestseller en eigen Netflix-show) is hulp bij het organiseren van je huis echt een beroep van de toekomst. De trend van opruimcoaches bestond al langer op andere plekken in de wereld. In Amerika kijkt niemand er meer raar van op als er een opruimcoach wordt ingeschakeld.”

Tips van Eefje Sedee

1. Categoriseer je items en berg ze op in transparante bakken. Zo zie je wat je erin hebt zitten.

2. Twijfel je of je een kledingstuk wil houden? Draai dan de kledinghanger de andere kant op. Hangt het na drie maanden nog steeds andersom? Doe het weg!

3. Sommige spullen hebben emotionele waarde. Om het toch een beetje opgeruimd te houden kun je ze opbergen in een memory box. Zo heb je al die mooie spullen toch bij elkaar.

Waarom is opruimen zo belangrijk?

,,Chaos in je leefomgeving geeft ook chaos in je hoofd. Opruimen levert je tijd en rust op, omdat je weet waar alles ligt. Als alles een vaste plek heeft, heb je meer tijd over voor andere dingen in het leven. Ik merk dat een opgeruimd huis een positieve invloed heeft op de mensen die ik help. Het geeft houvast en structuur.’’

Moet opruimen je liggen of kun je het ook aanleren?

,,Ik denk dat de een zeker opgeruimder is dan de ander. Maar ook denk ik dat met de juiste tips, een vaste plek voor al je spullen en een kritische blik naar wat je wel en niet nodig hebt, iedereen georganiseerd kan zijn. We vinden het lastig om kritisch naar onze spullen te kijken. Maar toch, alles wat kapot is en je niet meer kunt maken, weg ermee! Net als kleding die je niet meer draagt/past of spullen die je niet meer gebruikt. Geef het een tweede leven bij de kringloop, kledingbank of een ander mooi initiatief.”

Waar moet je op letten als je zelf gaat beginnen?

,,Begin klein en overzichtelijk, bijvoorbeeld met je rommellade in de keuken. Beslis meteen over je spullen of je ze weg doet of niet, stel je beslissingen niet uit. Met andere woorden, spullen verplaatsen is niet per se opruimen! Als je opruimt, haal dan alles uit die ene la of kast. Creëer een soort miniloods als je je rommel uitzoekt. Kijk vanaf daar wat je écht terug wil leggen en zorg voor een logische indeling.’’

