‘Waarom staan de stadsparken niet vol met fruitbomen?’

Ook op het platteland planten ze langs de weg bij voorkeur Pyrus Chanticleer, een saaie sierpeer met oneetbare vruchtjes ter grootte van een erwt. Want ja, je zou eens een stoofpeer op het dak van je auto krijgen. Fruitbomen langs de weg - ik zie ze voorlopig niet komen. De automobilist wil het niet, ook al is de berm breed genoeg. Kennelijk liever een eik met processierupsen dan een fruitboom.



In de stad zijn genoeg plaatsen te vinden waar verkeer niet mag komen. Je hebt er parken, bolwerken en plantsoenen. Ik zou zeggen: maak al dat stadsgroen eens productief. Weg met al die truttige sierboompjes. Stop die maar in de houtkachel zolang dat nog mag, en plant appels, peren, pruimen en kwetsen (witbloeiende pruimenbomen). Die bloeien mooi in het voorjaar, trekken massa’s hommels en bijen, en geven later, in de herfst, ook nog eens manden en fietstassen vol vruchten.