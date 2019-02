Waarschuwing tuinexpert: Wees voorzichtig met buitenplanten bij vroege lente

De fruitbomen bloeien nu nog niet, denkt van de Kaa. Dus de temperatuurdip die eraan komt is in principe geen probleem. ,,Het gevaar zit hem er nu in dat mensen te optimistisch worden van een paar dagen warm weer. Ik zie dat tuincentra enthousiast aan het verkopen zijn. Die hebben de bloemen in kassen gekweekt en uit laten komen, juist om een vroege verkoop te stimuleren. Bezoekers die deze bloemen kopen en nu buiten zetten, zijn wellicht te vroeg. Als het van 18 graden ineens 2 graden wordt, is dat niet bevorderlijk voor bloemen.’’